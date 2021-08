Біля аеропорту Кабула стався вибух – Пентагон

Поблизу аеропорту Кабула в Афганістані стався вибух. В результаті є постраждалі, але точна їхня кількість невідома.

Відповідну інформацію в Twitter підтвердив представник Пентагону Джон Кірбі.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021