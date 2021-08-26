Біля аеропорту Кабула стався вибух – Пентагон

Поблизу аеропорту Кабула в Афганістані стався вибух. В результаті є постраждалі, але точна їхня кількість невідома.

Відповідну інформацію в Twitter підтвердив представник Пентагону Джон Кірбі.

– Ми можемо підтвердити факт вибуху біля аеропорту Кабула. На цей момент інформація про постраждалих неясна. Ми надамо додаткові відомості, коли зможемо, – написав він.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

За словами трьох американських чиновників, вибух біля аеропорту в Кабулі стався біля одного з вхідних воріт і, мабуть, є нападом терористом-смертником.

Біля воріт були натовпу афганців, які намагаються отримати доступ в аеропорт.

За даними місцевих ЗМІ, в результаті підриву бомби загинули щонайменше дві людини та десятки поранені.

Як повідомляє Sky News, вибух стався біля готелю Baron, де зупинялися британські солдати та журналісти.

Зазначимо, 26 серпня уряди США, Великої Британії та Австралії сказали своїм громадянам, які очікують евакуації з Кабула, не їхати в аеропорт найближчим часом через терористичну загрозу.

Джерело: CNN, Pajhwok Afghan News, Sky News