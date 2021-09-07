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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

ФСБ та Генштаб РФ можуть визнати терористичними організаціями – проект постанови

Верховна Рада

До Верховної Ради внесли проект постанови про визнання Федеральної служби безпеки та Генштабу Російської Федерації терористичними організаціями.

Проект постанови про звернення Верховної Ради до Ради безпеки ООН щодо визнання ФСБ та Генштабу РФ терористичними організаціями у парламенті зареєстрували нардепи з фракцій Слуга народу і групи За майбутнє.

Проект постанови має номер 6001 і зареєстрований на сайті Верховної Ради у вівторок, 7 вересня.

Проте тексту постанови на сайті поки не оприлюднили.

ФСБ та Генштаб РФ можуть визнати терористичними організаціями

Шоста сесія Верховної Ради

7 вересня розпочалась шоста сесія Верховної Ради, яка триватиме до січня 2022 року.

Розпочалась вона з погоджувальної ради, під час якої нардепи обговорили основні завдання роботи парламенту.

Заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів про основні напрямки роботи на ці півроку.

По-перше, це реформи так званих “трьох Д”, тобто децентралізації, деолігархізації та дерадянізації українського законодавства.

Детальніше про програму парламенту на шосту сесію читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Depositphotos

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