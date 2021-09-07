ФСБ и Генштаб РФ могут признать террористическими организациями

В Верховную Раду внесли проект постановления о признании Федеральной службы безопасности и Генштаба Российской Федерации террористическими организациями.

Проект постановления об обращении Верховной Рады в Совет безопасности ООН о признании ФСБ и Генштаба РФ террористическими организациями в парламенте зарегистрировали нардепы из фракций Слуга народа и группы За Майбутнє.

Проект постановления имеет номер 6001 и зарегистрирован на сайте Верховной Рады во вторник, 7 сентября.

Однако текст постановления на сайте пока не обнародовали.

Шестая сессия Верховной Рады

7 сентября началась шестая сессия Верховной Рады, которая продлится до января 2022 года.

Началась она с согласительного совета, во время которого нардепы обсудили основные задачи работы парламента.

Заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал об основных направлениях работы на эти полгода.

Во-первых, это реформы так называемых “трех Д”, то есть децентрализации, деолигархизации и десоветизации украинского законодательства.

Подробнее о программе парламента на шестую сессию читайте в материале Фактов ICTV.