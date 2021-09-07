Сьогодні, 7 вересня, свою роботу розпочала шоста сесія Верховної Ради дев’ятого скликання.

Вона стартувала із погоджувальної ради під час якої нардепи обговорили важливі питання, які мають бути винесені на порядок денний.

Осінь – це пора тарифів та початок опалювального сезону, зазначив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Ще однією важливою подією є ухвалення державного бюджету на наступний рік.

– Осіння сесія завжди важка, тому що незабаром – я сподіваюсь, до 15 вересня – ми побачимо проект бюджету від Кабінету міністрів. І тут треба буде консолідована робота всіх комітетів і всіх фракцій, – зазначив Разумков.

Заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів про основні завдання парламенту на цю “політичну осінь”.

Стефанчук погодився, що основним законопроектом сесії стане бюджет, і звернув увагу на ще три важливих законопроекти.

– Цей сезон може пройти під знаком так званих “трьох Д”. Децентралізація, деолігархізація і дерадянізація українського законодавства, – наголосив Стефанчук.

За словами заступника голови Верховної Ради, проект закону про децентралізацію наразі вже на фінальній стадії підготовки.

– Я знаю, що законопроект, який стосується децентралізації, обговорили відповідні органи місцевого самоврядування, самоврядні організації, і я думаю, що він вже буде на фінішній прямій, – сказав політик.

Стефанчук закликав нардепів докласти максимальних зусиль для того, щоб ухвалити до кінця року антикорупційну стратегію.

– Ви знаєте, що питання боротьби із корупцією – це наріжне питання, яке стосується України і воно завжди стоїть на усіх міжнародних майданчиках, – додав політик.

Нагадав Стефанчук і про те, що осінь є періодом звітів і нових планів. Тому дав завдання проаналізувати, які плани вдалося виконати протягом року, а які – ні.

Під час цієї сесії Верховній Раді потрібно розглянути і четверту важливу реформу – документ про переформатування СБУ.

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Наразі він готується до розгляду у другому читанні. Реформа передбачає розмежувати контррозвідувальну та оперативно-розшукову діяльність спецслужби.

Важливим є і завершення земельної реформи. Йдеться про третій закон з пакета – №3205-2 про агрокредити.

Вже не за горами запуск пенсійної реформи, яку Верховна Рада планувала почати восени.

Планується розглянути проект закону про впровадження другого накопичувального рівня.