Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія робить все можливе, щоб зустріч президента Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна не відбулася.

Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

– Ми не ховаємося від цієї зустрічі й готові до неї, але у нас складається враження, що саме російська сторона постійно знаходить відмовки, щоб цієї зустрічі уникнути, – сказав міністр.

Раніше в Кремлі заявили, що з української сторони нібито немає “політичної волі” до поліпшення відносин з Москвою. За словами прес-секретаря Кремля, Путін підтвердив, що готовий зустрітися з Зеленським.

Водночас спікер заявив, що підготовка зустрічі президентів двох країн впирається в тему окупованого Росією Криму. У Кремлі ставлять умову, що ця тема не повинна бути предметом переговорів між Зеленським і Путіним.

– Річ у тім, що для нас же не існує теми Криму, – повторив Пєсков позицію Кремля, який тепер вважає захоплений Крим нібито частиною Росії.

Що відомо про зустріч Зеленського та Путіна

Наприкінці квітня Зеленський запропонував Путіну провести зустріч в будь-якій точці Донбасу, де йде війна.

Путін погодився зустрітися, але не на Донбасі, а в Москві. Він заявив, що готовий зустріти президента України в будь-який зручний час для обговорення “двосторонніх відносин”. Він також заявив, що влада України перед “обговоренням проблем Донбасу” має провести переговори з бойовиками псевдореспублік.

Потім Зеленський запропонував зустрітися з Путіним у Ватикані, який він назвав “ідеальним місцем для діалогу про мир”.

У Кремлі після цього заявили, що врегулювання ситуації на Донбасі не може бути метою зустрічі Путіна з Зеленським.

Кілька днів тому прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що зустріч президентів України та Росії навряд чи відбудеться цього року.

Крім того, раніше Зеленський висловив думку, що питання повернення Донбасу Україні майже повністю залежить від рішення Путіна. За його словами, президент Росії знає про це.