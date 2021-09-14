В уряді розповіли, коли очікувати новий транш від МВФ у розмірі $750 млн
Кабмін очікує, що в листопаді-грудні Україна отримає другий транш макрофінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі $750 млн.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час прес-конференції.
– Ми отримали позитивний сигнал щодо надання макрофінансової допомоги. Зараз Європейська комісія очікує початку місії МВФ. Там була продовжена дата надання цього траншу, і ми очікуємо отримання цих $750 млн також цієї осені, орієнтовно в листопаді, – зауважив Шмигаль.
За словами прем’єра, уряд не допускає негативного результату місії, яка повинна прибути до Києва 18 вересня.
– На сьогодні ми не бачимо бар’єрів, щоб позитивно завершити місію і отримати транш. Усі умови, всі бенчмарк-показники з меморандуму були виконані, – додав Шмигаль.
Водночас очільник уряду пояснив, що місія ймовірно пройде в онлайн-режимі через карантинні обмеження та зростання кількості хворих на коронавірус.
У червні 2020 року МВФ затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України обсягом близько $5 млрд з негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.
Розміри другого і третього траншу – по $700 млн, третього – $560 млн і заключного четвертого – $980 млн.