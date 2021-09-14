Я не відчував тиску: Зеленський про телефонну розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський не відчував тиску з боку колишнього президента США Дональда Трампа під час телефонної розмови лідерів, яка відбулася у 2019 році.

Про це глава держави розповів в інтервю телеканалу CNN.

– Я не відчував, що він (Трамп,- Ред.) змушує мене щось робити. І я тоді говорив правду, що не відчував такого тиску. Як я сказав досить амбітно, я — президент своєї країни. На нас ніхто не може тиснути. Тож це була не лише моя дипломатія, а й публічна позиція, – пояснив Володимир Зеленський.

Крім того, президент України додав: він усвідомлював лише те, що Україні потрібні хороші відносини зі Сполученими Штатами, що вони нас підтримують, і ми повинні отримати більше від США. Це було його метою.

У 2019 році довкола України і США розгорівся гучний політичний скандал, піком якого стало те, що спікер Палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про запуск процесу імпічменту президента Дональда Трампа.

Приводом цього стала телефонна розмова тодішнього президента США з президентом України Володимиром Зеленським, стенограма якої була опублікована у відкритому доступі.

Тоді Трампа звинуватили у тиску на президента України, щоб відновити розслідування справи Хантера Байдена – сина колишнього віце-президента США і тоді кандидата в президенти Джо Байдена.

До квітня 2019 року він входив до складу ради директорів однієї з найбільших приватних газодобувних компаній в Україні Burismа. Хантер Байден залишив її, коли закінчився термін його контракту.

Але протягом кількох років в Україні розслідували справи про незаконне збагачення, відмивання грошей та несплату податків компанією Burisma.

У лютому цього року генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Україна завершила розслідування у справі Burisma, в якій фігурував Хантер Байден, і не планує реанімувати її.

Вона зазначила, що прокурори у цій справі виконали свою роботу, тому немає підстав починати все спочатку. Адже українські правоохоронні органи не втручаються в питання геополітики.

Президент Володимир Зеленський відразу публічно заперечував, що Дональд Трамп чинив на нього тиск.