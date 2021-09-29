Україна у ПАРЄ закликала засудити репресії в окупованому Криму

Члени постійної делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) закликали засудити чергову хвилю репресій у Криму та звільнити політв’язнів.

Вони наголосили, що у цьому питанні необхідна підтримка міжнародних партнерів. Про це повідомив член української делегації в ПАРЄ, народний депутат України Рустем Умеров.

– Вчора і сьогодні кожен депутат української делегації порушував питання чергової хвилі репресій у Криму, а також звільнення наших політв’язнів. Сьогодні понад 450 громадян України незаконно утримуються Росією в окупованому Криму та непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей. В цьому питанні Україні дуже потрібна підтримка міжнародних партнерів , – пояснив він.

Також українська делегація наголосила на необхідності невизнання результатів виборів до Державної Думи Росії на тимчасово окупованих територіях Криму та Севастополя та із залученням мешканців окупованих районів Донецької та Луганської областей, яким примусово роздали російські паспорти.

Крім того, наша делегація закликала Європу відмовитися від запуску російського газопроводу Північний потік-2 та зменшити залежність від газу РФ.

Для цього у Парламентській асамблеї поширювали інформаційні флаєри про небезпеку російського проекту не лише для України, але й майбутнього Європи.