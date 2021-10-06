Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав рішення Росії про закриття місії спостерігачів ОБСЄ на пунктах пропуску свідомим кроком для руйнування мінських домовленостей.

Про це глава МЗС заявив під час обговорення з генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід моніторингу неконтрольованої частини українсько-російського кордону.

Також Кулеба нагадав, що четвертий пункту мінського протоколу від 5 вересня 2014 року передбачає постійний діючий моніторинг спостерігачами ОБСЄ державного кордону між Україною та РФ.

Окрім того, дипломат висловив переконання, що Росія завадила присутності спостерігачів ОБСЄ на кордоні для того, щоб з іще більшою зухвалістю постачати на тимчасово окуповані території в Луганській та Донецькій областях зброю, боєприпаси та найманців, і надалі підживлювати збройний конфлікт.

Тому Кулеба заявив, що українська сторона виступає за відновлення моніторингу неконтрольованої частини українсько-російського кордону.

2 вересня на нараді ОБСЄ російська делегація заявила, що не підтримає продовження терміну дії місії ОБСЄ на пунктах пропуску Гуково і Донецьк на кордоні з Україною після 30 вересня.

Відзначимо, що спостерігачі ОБСЄ працюють у пунктах Донецьк і Гуково з 29 липня 2014 року.

Водночас у МЗС України розглядають таке рішення РФ як намір продовжувати безперешкодні поставки зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповані території України.

Також представники США критикують Кремль за закриття місії ОБСЄ на кордоні. Там не впевнені в тому, що Росія виконуватиме міжнародні угоди.