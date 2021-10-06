Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал решение России о закрытии миссии наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска сознательным шагом для разрушения минских договоренностей.

Об этом глава МИД заявил во время обсуждения с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид мониторинга неконтролируемой части украинско-российской границы.

Также Кулеба напомнил, что четвертый пункта минского протокола от 5 сентября 2014 года предусматривает постоянный действующий мониторинг наблюдателями ОБСЕ государственной границы между Украиной и РФ.

Кроме того, дипломат выразил убеждение, что Россия помешала присутствию наблюдателей ОБСЕ на границе для того, чтобы с еще большей дерзостью поставлять на временно оккупированные территории в Луганской и Донецкой областях оружие, боеприпасы и наемников, и в дальнейшем подпитывать вооруженный конфликт.

Поэтому Кулеба заявил, что украинская сторона выступает за восстановление мониторинга неконтролируемой части украинско-российской границы.

2 сентября на совещании ОБСЕ российская делегация заявила, что не поддержит продление срока действия миссии ОБСЕ на пунктах пропуска Гуково и Донецк на границе с Украиной после 30 сентября.

Отметим, что наблюдатели ОБСЕ работают в пунктах Донецк и Гуково с 29 июля 2014 года.

В то же время в МИД Украины рассматривают такое решение РФ как намерение продолжать беспрепятственные поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированные территории Украины.

Также представители США критикуют Кремль за закрытие миссии ОБСЕ на границе. Там не уверены в том, что Россия будет выполнять международные соглашения.