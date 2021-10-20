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Валентина Летяк |

Стало відомо, коли Рада розгляне відставку глави Мінекології Абрамовського

Роман Абрамовський

Розгляд питання про відставку Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів відбудеться у Верховній Раді завтра, 21 жовтня, після 12.30.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук.

19 жовтня голова фракції Слуга народу у парламенті Давид Арахамія повідомив, що Роман Абрамовський написав заяву про відставку. Він  сказав, що кандидатів на посаду міністра екології поки що немає. Тому уряд призначить людину, яка тимчасово виконуватиме його обов’язки.

Проте, за даними ЗМІ, цю посаду може посісти депутат від Слуги народу Андрій Жупанин.

Роман Абрамовський очолював Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів з червня 2020 року. До цього він обіймав посаду заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

Фото: Роман Абрамовський

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