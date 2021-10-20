Рассмотрение вопроса об отставке Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов состоится в Верховной Раде завтра, 21 октября, после 12.30.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук.

19 октября председатель фракции Слуга народа в парламенте Давид Арахамия сообщил, что Роман Абрамовский написал заявление об отставке. Он сказал, что кандидатов на должность министра экологии пока нет. Поэтому правительство назначит человека, который будет временно исполнять его обязанности.

Однако, по данным СМИ, этот пост может занять депутат от Слуги народа Андрей Жупанин.

Роман Абрамовский возглавлял Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов с июня 2020 года. До этого он занимал должность заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды.

Фото: Роман Абрамовський