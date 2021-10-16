Сьогодні, 15 жовтня, Рада національної безпеки і оборони України зібралася на засідання, під час якого розглянули низку важливих питань.

Серед них – план оборони, стратегія біобезпеки, санкції проти російських супермаркетів та осіб, які готували вибори до Державної думи РФ на тимчасово окупованих територіях України.

Що розглядала на засіданні Рада національної безпеки і оборони сьогодні – далі у матеріалі Фактів ICTV.

План оборони України

Сьогодні РНБО затвердила План оборони України, над яким працювали два роки. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, документ надає відповіді на ті виклики, які стоять перед Україною.

Стратегія біобезпеки та біозахисту

Виклики – це болюча тема для України, тож Рада нацбезпеки та оборони затвердила стратегію біобезпеки та біозахисту. На думку Данілова, коронавірус та інші захворювання стали викликами для всього світу.

Нові санкції

Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції проти 237 осіб, які готували вибори до Держдуми Російської Федерації на тимчасового окупованих територіях України.

Данілов не зазначив, хто саме потрапив до санкційного списку. Однак відомо, що йдеться про людей, які брали участь у голосуванні та забезпечували протиправні вибори у Криму.

Державна зрада

За словами Данілова, стан розслідування справ за статтею про державну зраду перебуває на контролі Ради національної безпеки та оборони України.

Він розповів, що з 2014 року загалом було 1,6 тис. справ за статтею 111 (Державна зрада) Кримінального кодексу. За цією статтею понад 400 людей наразі перебувають у розшуку.

– Великій кількості людей вже пред’явили звинувачення. У судах перебуває велика кількість справ, – зазначив Данілов.

Водночас не лише колишній президент Віктор Янукович став екс-посадовцем, проти якого відкрили кримінальне провадження за держзраду.

Російські супермаркети в Україні

Російська компанія Mere, яка до сьогодні працювала на території Білої Церкви, має остаточно піти з України. На думку Данілова, після засідання РНБО вона не зможе працювати на території України.

На запитання журналістів секретар РНБО уточнив, що компанія працювала у Криму, через що і потрапила під санкції Ради нацбезпеки та оборони.

Коронавірус в Україні

Данілов висловив і свій прогноз щодо піку пандемії коронавірусу в Україні. На його думку, він очікується на кінець цього місяця (з 20-25 жовтня до 4-5 листопада).

Секретар РНБО зазначив, що під час пікового періоду близько 50-52 тис. людей можуть перебувати у лікарнях, що стане викликом для медичної системи України.

Ціни на газ

Стало відомо, коли РНБО може ухвалити рішення про державне регулювання цін на газ. За словами Данілов, у разі необхідності Рада нацбезпеки і оборони ухвалить відповідні рішення, а питання наразі перебуває на контролі.

Арбітражний трибунал

РНБО та президент також відстежують питання щодо затримання українських військово-морських суден та членів їхніх екіпажів. Данілов наголосив, що уряд відстоюватиме інтереси української держави.

Українські надра

Під час засідання розглянули питання щодо справ та додаткових заходів щодо посилення державного нагляду у сфері надрокористування.

За словами Данілова, надходження від цієї структури у 2020 році склали 28,9 млрд грн, однак цього року уряд очікує щонайменше 50 млрд грн.

Секретар РНБО додав, що з 1 листопада почне працювати публічний портал, на якому публікуватимуть інформацію щодо компаній у сфері надрокористування та виданих ліцензій.