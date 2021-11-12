Безпека України, торгівля та реформи: Кулеба розповів про переговори у США

Засідання Комісії зі стратегічного партнерства, яке відбулося у Вашингтоні під час візиту українську делегації, не буде одноразовим заходом. Наступна зустріч відбудеться у 2022 році у Києві.

– Це довгострокова та ситемна робота щодо зміцнення стратегічного партнерста зі США, – заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками візиту до США.

Дипломат наголосив, що Україна максимально використала цей візит не тільки для проведення засідання Комісії, а й вирішення інших питань.

Зокрема, за його словами, делегація працювала над трьома блоками питань.

– Перший – це безпека України. Це була голован тема зустрічей. Скізь ми фокусували наших партнерів на двох речах – необхідності консолідованого стримування РФ і невідкладної додаткової підтримки обороноздатності України, – уточнив Кулеба.

Другий блок питань стосувався торговельно-економічних відносин – щодо збільшення американських інвестицій, а третій – реформ та трансформацій, які відбуваються в Україні.

– Тут ми отримали повну підтримку з боку Сполучених Штатів, тим процесам реформаторським, які відбуваються, – підсумував глава МЗС.

Він також відзначив високий рівень довіри на усіх рівнях, наголосивши, що період турбулентності залишився позаду.

10 листопада Україна та США підписали оновлену Хартію стратегічного партнерства. Це відбулося у Вашингтоні під час засідання Комісії стратегічного партнерства.

Таким чином сторони оновили застарілий документ 2008 року, адаптувавши його під виклики сучасності.