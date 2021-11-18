Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн обговорив залучення допомоги ЄС для облаштування українсько-білоруського кордону.

Глава держави перерахував очільниці Єврокомісії, які кроки робить Україна задля посилення безпеки на кордоні.

Сторони констатували: ідеться про гібридну атаку, що вимагає спільних зусиль та взаємодії.

Окремо очільник країни зупинився на безпековій ситуації на сході країни через напругу навколо українських кордонів.

– Володимир Зеленський подякував Урсулі фон дер Ляєн за непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, зокрема за тверді сигнали, які вона висловила під час нещодавнього візиту до Вашингтона, – зазначають в Офісі президента.

Не оминули під час телефонної розмови і питання енергетичної безпеки Європи.

– Президент України вкотре наголосив, що проект Північний потік-2 є насамперед безпековою загрозою для всієї Європи, – додають у прес-службі глави держави.

Так, президент України представив низку пропозицій, спрямованих на запобігання енергетичній кризі у Європі.

Зокрема, співрозмовники обговорили ідею створення регіональної платформи зі зміцнення енергетичної безпеки.

Крім того, очільник країни наголосив, що Україна готова зменшити вартість транзиту газу своєю територією та надати власні підземні сховища для зберігання стратегічного резерву палива.

Наприкінці розмови Володимир Зеленський подякував ЄС за виплату наприкінці жовтня другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі €600 млн в межах реалізації домовленостей, досягнутих під час 23-го саміту Україна – ЄС.

17 листопада уряд виділив 21 млн грн із резервного фонду державного бюджету на інженерно-технічне облаштування задля зміцнення держкордону.

Таких заходів країна вживає в межах підготовки до можливої ​​ескалації та нелегальної міграції на кордоні з Білоруссю.