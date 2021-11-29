Росія на межі: Кулеба попередив про небезпеку блокування нормандських переговорів

Російська Федерація навмисне блокує переговори у нормандському форматі, нарощує напруженість на кордоні з Білоруссю та намагається переконати Захід припинити озброювати українську армію.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю німецьким ЗМІ.

За його словами, офіційний Київ докладає усіх зусиль, щоб не допустити ескалації конфлікту.

– На жаль, деякі держави наслідують російський наратив про те, що Україну не потрібно озброювати, оскільки це нібито спонукає ЗСУ спробувати повернути Донбас силою. Це повна нісенітниця. Ми ні на кого не нападали і не маємо наміру вирішувати проблеми на Донбасі воєнним шляхом, – наголосив Кулеба.

Очільник українського МЗС зазначив, що для РФ межа між демонстрацією сили та її застосуванням – дуже тонка.

Дипломат додав, що стримати Росію від агресії можуть лише два фактори – стійкість України та її підтримка з боку партнерів.

Міністр резюмував, що єдина альтернатива дипломатичним переговорам – це війна, проте Україна її не прагне.

Джерело: Zeit

Фото: МЗС України