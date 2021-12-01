Дорого заплатить: Кулеба запропонував пакет заходів для стримування агресії РФ

Учасники зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО обговорять у Ризі підтримку України у її протистоянні російській агресії.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулєба.

За словами глави зовнішньополітичного відомства, представників України та Грузії запрошено на цей захід як найближчих партнерів НАТО у сфері безпеки.

– Я переконаний, що ціна, яку Росія заплатить у разі чергової хвилі агресії проти України, буде дуже високою, – наголосив Кулеба.

Він зазначив, що участь у зустрічі глав МЗС країн НАТО є чудовою нагодою для того, щоб проінформувати союзників щодо нарощування російських військ на кордоні та спроб РФ дестабілізувати ситуацію всередині України.

Під час заходу Кулеба провів переговори щодо стримування агресії з боку Росії за допомогою економічних та фінансових інструментів, а також зміцнення оборонних можливостей України.

За його словами, пакет заходів спрямований на те, щоб у РФ не було бажання звернутися до найгіршого сценарію розвитку подій. Він також спростував фейки, що поширюються російськими ЗМІ, щодо підготовки Україною наступу на Донбасі.

Кулеба запевнив, що Київ є прихильником дипломатичного врегулювання конфлікту та роботи в рамках ТКГ. Він подякував союзникам за прагнення допомогти державі.

З Риги він вирушить до Стокгольма для участі у зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць ОБСЄ.

Нагадаємо, на зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО генсек Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг закликав Росію до діалогу щодо ситуації на українському кордоні.

Він попередив, що будь-які агресивні дії обернуться для РФ серйозними наслідками.

За словами Столтенберга, сили НАТО будуть у підвищеній військовій готовності, оскільки чекають на найгірший сценарій розвитку подій.

Фото: МЗС України