Столтенберг щодо військ РФ на кордоні України: НАТО готується до гіршого

НАТО готується до найгіршого сценарію розвитку подій на російсько-українському кордоні.

Таку заяву під час прес-конференції у Ризі зробив генсек Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг.

– Ситуація навколо України залишається непередбачуваною, через що НАТО не має жодної впевненості в намірах Росії, – зазначив він.

Столтенберг висловив занепокоєння через збільшення концентрації російських військ на українському кордоні, закликавши Москву до зниження напруженості.

Він попередив РФ про те, що будь-які дії проти державної цілісності та суверенітету України матимуть серйозні наслідки.

За його словами, країни-члени НАТО, які готові до діалогу, будуть у підвищеній військовій готовності на той випадок, якщо ситуація вийде з-під контролю.

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Нагадаємо, тиждень тому держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив зі Столтенбергом ситуацію на кордоні України.

Переговори відбулися перед зустріччю міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яка розпочалася 30 листопада.

На заході у Ризі глава МЗС Німеччини Хайко Маас закликав до діалогу з Росією та попередив Москву про серйозні політичні та економічні наслідки у разі вторгнення в Україну.