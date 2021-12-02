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Блінкен закликав Росію згорнути військове нарощування біля кордону України

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Блінкен закликав Росію згорнути військове нарощування біля кордону України

Американський держсекретар Ентоні Блінкен звернувся із заявою до Росії через її військове нарощування біля кордону з Україною. Він закликав Кремль повернути сили на мирні позиції та припинити ескалацію.

Про це Блінкен заявив 2 грудня на пленарній сесії засідання ради глав МЗС країн ОБСЄ у Стокгольмі.

– Закликаємо Росію поважати суверенітет та територіальну цілісність України, зробити кроки до деескалації, згорнути військове нарощування та повернути сили на нормальні мирні позиції, а також – імплементувати Мінські угоди, особливо щодо надання необмеженого доступу Спеціальної моніторингової місії, – сказав держсекретар США.

За його словами, єдиним шляхом для вирішення даної кризи є дипломатія, і США готові підтримати цей процес.

Він підкреслив, що Росія, яка виступила зі звинуваченням про невиконання Мінських домовленостей, насправді сама не дотримується своєї частини угод.

– Перемир’я не виконується Росією, відведення важкої зброї не виконується Росією, допуск спостерігачів ОБСЄ не виконується Росією. Закон про особливий статус – виконано Україною, закон про амністію – у процесі, обмін усіма політичними ув’язненими – не виконано Росією, доступ міжнародної гуманітарної допомоги – не виконано Росією, відновлення економічних зв’язків – не виконано Росією… І я можу продовжувати, але ви вже всі зрозуміли, – резюмував Ентоні Блінкен.

Також за даними прес-служби МЗС України держсекретар запевнив, що США готові до вживання негайних та рішучих заходів у разі ескалації агресії РФ проти України.

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Джерело: МЗС України, Європейська правда

Фото: МЗС України

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