Американський держсекретар Ентоні Блінкен звернувся із заявою до Росії через її військове нарощування біля кордону з Україною. Він закликав Кремль повернути сили на мирні позиції та припинити ескалацію.

Про це Блінкен заявив 2 грудня на пленарній сесії засідання ради глав МЗС країн ОБСЄ у Стокгольмі.

– Закликаємо Росію поважати суверенітет та територіальну цілісність України, зробити кроки до деескалації, згорнути військове нарощування та повернути сили на нормальні мирні позиції, а також – імплементувати Мінські угоди, особливо щодо надання необмеженого доступу Спеціальної моніторингової місії, – сказав держсекретар США.

За його словами, єдиним шляхом для вирішення даної кризи є дипломатія, і США готові підтримати цей процес.

Він підкреслив, що Росія, яка виступила зі звинуваченням про невиконання Мінських домовленостей, насправді сама не дотримується своєї частини угод.

– Перемир’я не виконується Росією, відведення важкої зброї не виконується Росією, допуск спостерігачів ОБСЄ не виконується Росією. Закон про особливий статус – виконано Україною, закон про амністію – у процесі, обмін усіма політичними ув’язненими – не виконано Росією, доступ міжнародної гуманітарної допомоги – не виконано Росією, відновлення економічних зв’язків – не виконано Росією… І я можу продовжувати, але ви вже всі зрозуміли, – резюмував Ентоні Блінкен.

Також за даними прес-служби МЗС України держсекретар запевнив, що США готові до вживання негайних та рішучих заходів у разі ескалації агресії РФ проти України.

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Джерело: МЗС України, Європейська правда

Фото: МЗС України