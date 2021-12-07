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Факти / Україна / Політика

Путіна стримує тільки слово Байдена – Клімкін

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Павел Климкин

Президента Російської Федерації Володимира Путіна може стримати від військового вторгнення на територію України “лише чіткий американський сигнал”.

Таку думку в ефірі Свободи слова на ICTV висловив міністр закордонних справ 2014-2019 років Павло Клімкін.

На його переконання, Путіну не стає на заваді комплексний пакет стримування Росії.

– Путіна стримує тільки слово Байдена про те, що перехід через червону лінію обернеться ударом по його активах, оточення та ключових економічних інтересах Росії, – зазначив Павло Клімкін.

Таким чином, вважає екс-міністр, стримати очільника Кремля може лише чіткий американський сигнал.

Трансатлантичної солідарності в питанні запровадження санкцій, яка була б спроможна зруйнувати бажання Росії просуватися вперед, колишній міністр нині не бачить.

Фото: УНІАН

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