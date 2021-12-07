Президент України Володимир Зеленський узгодив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном позиції напередодні розмови президентів Джо Байдена та Володимира Путіна.

Про результати спілкування глава держави повідомив у Twitter.

– Домовилися з Ентоні Блінкеном і надалі діяти спільно та скоординовано. Вдячний стратегічному партнеру й союзнику за незмінну підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності.

Далі президент України підтвердив тезу, яку озвучив в ефірі Свободи слова на ICTV міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, про те, що жодні домовленості про Україну не повинні відбуватись без України.