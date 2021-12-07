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Зеленський обговорив із Блінкеном переговори Байдена й Путіна: домовилися діяти спільно

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський узгодив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном позиції напередодні розмови президентів Джо Байдена та Володимира Путіна.

Про результати спілкування глава держави повідомив у Twitter.

– Домовилися з Ентоні Блінкеном і надалі діяти спільно та скоординовано. Вдячний стратегічному партнеру й союзнику за незмінну підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності.

Далі президент України підтвердив тезу, яку озвучив в ефірі Свободи слова на ICTV міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, про те, що жодні домовленості про Україну не повинні відбуватись без України.

Фото: Офіс президента

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