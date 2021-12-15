Рада 16 грудня проведе позачергове засідання: Стефанчук підписав розпорядження

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук скликає позачергове засідання парламенту у четвер, 16 грудня.

Це засідання ініціювали 156 народних депутатів. Воно відбудеться відразу після завершення чергового.

Нардепи пропонують розглянути лише одне питання – це внесення змін до закону Про державний бюджет України на 2021 рік щодо погашення заборгованості та виплати поточної зарплати працівникам державних вугледобувних підприємств (№5891-1).

Стефанчук у соцмережі написав, що ці зміни передбачають виділення до кінця року 2,4 млрд грн для стабілізації роботи державних вугледобувних підприємств, що дозволить повністю розрахуватись з шахтарями.

На початку грудня у місті Добропілля на Донеччині 90 гірники влаштували страйк. Вони не піднімалися на поверхню через те, що їм не виплачують зарплату.

Сума боргу перевищила 100 млн грн, на об’єкт приїжджало керівництво для перемовин.