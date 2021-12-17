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Зеленський запросив лідерів Великої сімки та Євросоюзу до України у 2022 році

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Володимир Зеленський

У п’ятницю, 17 грудня, президент Володимир Зеленський зустрівся з послами Великої сімки (G7) та Європейського Союзу в Україні та запросив лідерів їхніх країн приїхати у гості у 2022 році.

– Чекаю на всіх лідерів ваших країн наступного року в Україні, – сказав Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що за 2021 рік удалося запустити Кримську платформу, провести саміт Україна-ЄС.

– Україна продовжить розвивати відносини з ЄС і НАТО, наповнювати новими, конкретними проектами і змістами співпрацю з ключовими партнерами. Ми зміцнюватимемо оборонні спроможності, будемо впроваджувати зміни в нашій країні, модернізувати економіку, – зазначив Зеленський.

Крім того, Україна розблокувала судову реформу і запустила процес деолігархізації, підкреслив президент.

Також учасники заходу обговорили безпеку на держкордоні України та процес мирного врегулювання на Донбасі.

– Для мене особисто важливо бачити, що міжнародна підтримка України з року в рік міцнішає. Це, я вважаю, є спільним ключовим результатом нашої роботи. Ми відчуваємо, що демократичний світ краще розуміє роль України в регіоні, насамперед для європейської безпеки. Ціную особисті зусилля кожного з вас. Розраховую, що ми зможемо досягти ще кращих результатів наступного року, – сказав він.

Глава держави наголосив на важливості активізації роботи всіх переговорних форматів для деескалації ситуації.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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