До місцевих депутатів від партії Слуга народу вже наступного року почнуть застосовувати процедуру імперативного мандату.

Про це розповіла в одному з інтерв’ю голова партії Олена Шуляк. За її словами, перші рішення планують ухвалити на початку лютого 2022 року.

Як відомо, імперативний мандат – це процедура дострокового відкликання депутата з його посади. Це відбувається тоді, коли партія, від якої він делегований, вирішує, що депутат не впорався з поставленими завданнями чи порушує принципи політсили.

За словами Шуляк, зараз всі обласні організації Слуги народу готують списки таких кандидатів “на виліт”. Списки будуть готові до кінця 2021 року, а саму процедуру імперативного мандату почнуть застосовувати вже в січні-лютому 2022-го.

– Наступного року обов’язково застосовуватимемо імперативний мандат до місцевих депутатів… Думаю, вже на початку лютого будуть відповідні рішення: їх ухвалять обласні організації, а затвердить керівництво партії, – наголосила Шуляк.

Вона уточнила, що є юридична процедура використання механізму імперативного мандату. Саме тому обласним організаціям було доручено сформувати списки, щоб розібратися в ситуації на місцях.

При цьому Шуляк не змогла назвати кількість місцевих депутатів від Слуги народу, які можуть позбутися своїх посад (із загальної кількості в понад 6 тис. осіб). За її словами, списки ще формуються.

Водночас вона запевнила, що імперативний мандат не використовуватимуть для покарання “невгодних”.

– Це серйозна санкція, а тому в кожному конкретному випадку ретельно вивчатимемо, перш ніж ухвалити остаточне рішення, – заявила Шуляк.

Нещодавно Олена Шуляк розповідала про плани створити в Слузі народу дисциплінарну комісію для аналізу скандалів (“зашкварів”) за участю нардепів та депутатів місцевих рад. Згідно із задумом, така комісія могла б рекомендувати зняти депутата з посади або ж позбавити мандату (у випадку депутатів місцевого рівня).