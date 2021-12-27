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Списки “на виліт” уже готують: Слуга народу застосує імперативний мандат до місцевих депутатів

Юлія Соколова редакторка стрічки
Олена Шуляк

До місцевих депутатів від партії Слуга народу вже наступного року почнуть застосовувати процедуру імперативного мандату.

Про це розповіла в одному з інтерв’ю голова партії Олена Шуляк. За її словами, перші рішення планують ухвалити на початку лютого 2022 року.

Як відомо, імперативний мандат – це процедура дострокового відкликання депутата з його посади. Це відбувається тоді, коли партія, від якої він делегований, вирішує, що депутат не впорався з поставленими завданнями чи порушує принципи політсили.

За словами Шуляк, зараз всі обласні організації Слуги народу готують списки таких кандидатів “на виліт”. Списки будуть готові до кінця 2021 року, а саму процедуру імперативного мандату почнуть застосовувати вже в січні-лютому 2022-го.

– Наступного року обов’язково застосовуватимемо імперативний мандат до місцевих депутатів… Думаю, вже на початку лютого будуть відповідні рішення: їх ухвалять обласні організації, а затвердить керівництво партії, – наголосила Шуляк.

Вона уточнила, що є юридична процедура використання механізму імперативного мандату. Саме тому обласним організаціям було доручено сформувати списки, щоб розібратися в ситуації на місцях.

При цьому Шуляк не змогла назвати кількість місцевих депутатів від Слуги народу, які можуть позбутися своїх посад (із загальної кількості в понад 6 тис. осіб). За її словами, списки ще формуються.

Водночас вона запевнила, що імперативний мандат не використовуватимуть для покарання “невгодних”.

– Це серйозна санкція, а тому в кожному конкретному випадку ретельно вивчатимемо, перш ніж ухвалити остаточне рішення, – заявила Шуляк.

Нещодавно Олена Шуляк розповідала про плани створити в Слузі народу дисциплінарну комісію для аналізу скандалів (“зашкварів”) за участю нардепів та депутатів місцевих рад. Згідно із задумом, така комісія могла б рекомендувати зняти депутата з посади або ж позбавити мандату (у випадку депутатів місцевого рівня).

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

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