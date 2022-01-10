Станом на 10 січня до органів внутрішніх справ Казахстану доставили вже 7 939 осіб.

Так, лише на двох ринках в Алмати співробітники поліції спільно з військовослужбовцями Нацгвардії та підрозділів спеціального призначення затримали 207 людей.

– Вилучено п’ять викрадених автомобілів. Викрадені товарно-матеріальні цінності (нові комп’ютерні процесори, ноутбуки, музичний центр), а також дві одиниці гладкоствольної та чотири одиниці холодної зброї, – ідеться в повідомленні МВС.

Крім того, 10 січня комендант Атирауської області Камза Умбеткалієв повідомив, що на блокпосту на в’їзді до міста співробітники поліції затримали автомобіль, у якому було виявлено з десяток мисливських ножів.

Співробітники Управління з протидії наркозлочинності затримали на території міста також чотирьох місцевих жителів.

У них вилучили газовий та травматичний пістолети, 736 таблеток і 236 ампул сильнодіючих лікарських препаратів. За цими фактами поліція почала слідчі дії.

Напередодні міністр внутрішніх справ Єрлан Тургумбаєв заявив про стабілізацію ситуації після масових акцій протесту майже в усіх регіонах Казахстану.

За його словами, правоохоронні органи звільнили раніше захоплені будинки акіматів.

Крім того, влада відкрила для руху транспорту всі дороги та навіть проводяться роботи з прибирання снігу.

Протести в Казахстані почалися з 2 січня. Приводом до цього стало здорожчання скрапленого нафтового газу вдвічі.

4 січня влада знизила ціни, але мітингувальники розширили перелік вимог.

Зокрема, вимоги стосувались відставки уряду та відсторонення від політики колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про відставку уряду, а увечері повідомив, що очолить Раду безпеки країни замість Назарбаєва.

9 січня Токаєв звільнив з посад заступників голови Комітету нацбезпеки Марата Осипова, Даулета Єргожина та Ануара Садикулова та призначив замість них Бакитбека Косжанова, Аскара Амерханова та Берика Кунанбаєва.

До цього Токаєв призначив новим головою Комітету національної безпеки Єрмека Сагімбаєва. Його попередника Каріма Масімова 8 січня затримали за підозрою в держзраді.

Президент країни посмертно нагородив 16 військових та поліцейських за відвагу.

10 січня в країні оголосили загальнонаціональним днем жалоби.

Окремі ЗМІ з посиланням на МВС країни повідомляють про 17 загиблих співробітників поліції, Нацгвардії та військових.

Напередодні оперативний штаб Казахстану з посиланням на дані МОЗ повідомляв про 164 загиблих у країні за час протестів.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ Казахстану

Фото: Міністерство внутрішніх справ Казахстану