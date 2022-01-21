До хвилі псевдомінувань в Україні причетні російські спецслужби – СБУ

Псевдомінуванням українських об’єктів соціальної сфери та критичної інфраструктури України займаються російські спецслужби.
Про це 21 січня повідомила прес-служба СБУ. Таким чином РФ намагається розхитати ситуацію в Україні зсередини.
– Якщо впродовж 2021 року СБУ зафіксувала понад 1100 завідомо неправдивих анонімних повідомлень, то з початку 2022 року їх надійшло вже понад 300. Наразі жодне з них після ретельних перевірок не підтвердилось, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також до поширення хвилі псевдомінувань причетні безпосередньо громадяни України. Вони діють заради розваги або ж з хуліганських мотивів.
– Більшість повідомлень надіслано користувачами інтернету, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, – уточнили у прес-службі.
Служба безпеки України також нагадала, що нонімних “терористів” буде притягнено до відповідальності:
- ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Карається позбавленням волі від 2 до 6 років, а за повторний такий дзвінок – від 4 до 8 років в’язниці;
- ч. 1 ст. 258 (Терористичний акт) у разі загрози вчинення вибухів та інших дій, які будуть створювати небезпеку для життя та здоров’я людей або настання інших тяжких наслідків, карається позбавленням волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна, за повторний такий прояв – від 7 до 12 років з конфіскацією майна.