К волне псевдоминований в Украине причастны российские спецслужбы — СБУ

Псевдоминированием украинских объектов социальной сферы и критической инфраструктуры занимаются российские спецслужбы.

Об этом 21 января сообщила пресс-служба СБУ. Таким образом, РФ пытается расшатать ситуацию в Украине изнутри.

— Если в течение 2021 года СБУ зафиксировала более 1100 заведомо ложных анонимных сообщений, то с начала 2022 года их поступило уже более 300. Пока ни одно из них после тщательных проверок не подтвердилось, — говорится в сообщении.

Отмечается, что также к распространению волны псевдоминирований причастны непосредственно граждане Украины. Они совершают это ради развлечения или по хулиганским мотивам.

— Большинство сообщений направлено пользователями интернета, которые находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, — уточнили в пресс-службе.

Служба безопасности Украины также напомнила, что анонимные “террористы” будут привлечены к ответственности: