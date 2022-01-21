К волне псевдоминований в Украине причастны российские спецслужбы — СБУ

Псевдоминированием украинских объектов социальной сферы и критической инфраструктуры занимаются российские спецслужбы.
Об этом 21 января сообщила пресс-служба СБУ. Таким образом, РФ пытается расшатать ситуацию в Украине изнутри.
— Если в течение 2021 года СБУ зафиксировала более 1100 заведомо ложных анонимных сообщений, то с начала 2022 года их поступило уже более 300. Пока ни одно из них после тщательных проверок не подтвердилось, — говорится в сообщении.
Отмечается, что также к распространению волны псевдоминирований причастны непосредственно граждане Украины. Они совершают это ради развлечения или по хулиганским мотивам.
— Большинство сообщений направлено пользователями интернета, которые находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, — уточнили в пресс-службе.
Служба безопасности Украины также напомнила, что анонимные “террористы” будут привлечены к ответственности:
- ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). Наказывается лишением свободы от 2 до 6 лет, а за повторный такой звонок — от 4 до 8 лет тюрмы;
- ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) в случае угрозы совершения взрывов и других действий, которые будут создавать опасность для жизни и здоровья людей или наступления других тяжких последствий, наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, за повторное преступление – от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.