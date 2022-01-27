Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика

Рада не змогла звільнити Сенниченка з посади голови Фонду держмайна

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Рада не змогла звільнити Сенниченка з посади голови Фонду держмайна

Верховна Рада не підтримала звільнення Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду державного майна. За відповідне рішення проголосували тільки 223 народних депутати з 226 необхідних.

Але кілька нардепів заявивили, що у них не спрацювала кнопка під час голосування, через що не вдалося зарахувати їхні голоси. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву на 30 хвилин, щоб зясувати, у чому проблема.

Про свою відставку Дмитро Сенниченко повідомив ще наприкінці листопада 2021 року. Він пояснив, що відставка – це його особисте бажання.

Сенниченко додав, що перед призначенням на посаду поставив чіткі цілі, зібрав команду та забезпечив процеси, які можуть продовжуватися і без нього.

Дмитро Сенниченко обіймає посаду голови Фонду держмайна з 18 вересня 2019 року. Він має 20 років досвіду на керівних посадах у системному міжнародному бізнесі, неурядових організаціях та державному управлінні.

Дмитро Сенниченко розпочав кар’єру економістом в Національному банку України, працював у Службі прем’єр-міністра України та радником голови підкомітету Верховної Ради з питань банківської та фінансової діяльності, а також очолював офіс програм Німецької технічної допомоги в Україні.

Також він керував міжнародними інвестиційно-девелоперськими та консалтинговими компаніями, що спеціалізується на інвестиціях у нерухомість та інфраструктуру.

Фото: Дмитро Сенниченко

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка