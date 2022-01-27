Верховная Рада не поддержала увольнение Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества. За соответствующее решение проголосовали только 223 народных депутата из 226 необходимых.

Но несколько нардепов заявили, что у них не сработала кнопка при голосовании, из-за чего не удалось засчитать их голоса. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил перерыв на 30 минут, чтобы выяснить, в чем проблема.

О своей отставке Дмитрий Сенниченко сообщил еще в конце ноября 2021 года. Он объяснил, что отставка – это его личное желание.

Сенниченко добавил, что перед назначением на должность поставил четкие цели, собрал команду и обеспечил процессы, которые могут продолжаться без него.

Дмитрий Сенниченко занимает должность главы Фонда госимущества с 18 сентября 2019 года. Он имеет 20 лет опыта на руководящих должностях в системном международном бизнесе, неправительственных организациях и государственном управлении.

Дмитрий Сенниченко начал карьеру экономистом в Национальном банке Украины, работал в Службе премьер-министра Украины и советником главы подкомитета Верховной Рады по вопросам банковской и финансовой деятельности, а также возглавлял офис программ Германской технической помощи в Украине.

Также он руководил международными инвестиционно-девелоперскими и консалтинговыми компаниями, которые специализируются на инвестициях в недвижимость и инфраструктуру.

Фото: Дмитрий Сенниченко