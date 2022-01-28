Угорщина транспортуватиме газ до України – Шмигаль

Оператор газотранспортної системи України домовився про транспортування газу із Угорщини. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду в парламенті.

Він запевнив, що Україна має достатній запас ресурсів, щоби пройти цей опалювальний сезон без проблем. За його словами, наразі атомні електростанції працюють на повну потужність. Крім того, Україна збільшила видобуток власного вугілля.

– За 25 днів січня цього року споживання електроенергії перевищує споживання за аналогічний період минулого року на 5%. Основне навантаження в цьому сезоні несе атомна генерація. Наразі працює 14 блоків атомних електростанцій. 26 січня був введений в експлуатацію енергоблок №1 Хмельницької АЕС, а також четвертий енергоблок Запорізької АЕС, – додав прем’єр.

За словами Дениса Шмигаля, енергетична система України працює стабільно, всі споживачі забезпечені електроенергією. Жодних віялових відключень у 2022 році не передбачається.

Прем’єр нагадав, що з листопада 2021 року в Україну надійшло 14 суден з енергетичним вугіллям. Зараз тривають перемовини про збільшення постачання на лютий та березень.

Напередодні Денис Шмигаль також повідомив, що у 2022 році Україна збільшить видобуток газу. Очікується, що уже з квітня має розпочатися природній профіцит видобутку газу.

Країна почне регулярний цикл закачування природного газу в підземні сховища, щоб увійти в наступний опалювальний сезон щонайменше із 20 млрд кубів газу.