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Зеленський призначив нового голову Київської ОДА

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Зеленський призначив нового голову Київської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ глава держави підписав 8 лютого, попередньо звільнивши з цієї посади Василя Володіна.

До того, як очолити Київську область, Олексій Кулеба обіймав посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

Вручаючи службове посвідчення в Офісі Ппрезидента, Володимир Зеленський висловив сподівання, що знання та досвід Олексія Кулеби сприятимуть динамічному розвитку регіону та розкриттю його потенціалу.

Що відомо про Олексія Кулебу

Народився 1983 року в місті Києві.

У 2005 році після закінчення Київського національного економічного університету став магістром із міжнародної економіки.

У 2005-2008 роках навчався в аспірантурі Національної академії державного управління при президентові України.

Є кандидатом наук із державного управління.

Викладав правознавство в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

Був радником на громадських засадах генерального директора комунального підприємства Плесо з охорони, утримання та експлуатації земель водного фонду м. Києва.

Обіймав посаду директора департаменту міського благоустрою КМДА.

Має досвід підприємницької діяльності.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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