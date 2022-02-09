Зеленський призначив нового голову Київської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської обласної державної адміністрації.
Відповідний указ глава держави підписав 8 лютого, попередньо звільнивши з цієї посади Василя Володіна.
До того, як очолити Київську область, Олексій Кулеба обіймав посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.
Вручаючи службове посвідчення в Офісі Ппрезидента, Володимир Зеленський висловив сподівання, що знання та досвід Олексія Кулеби сприятимуть динамічному розвитку регіону та розкриттю його потенціалу.
Що відомо про Олексія Кулебу
Народився 1983 року в місті Києві.
У 2005 році після закінчення Київського національного економічного університету став магістром із міжнародної економіки.
У 2005-2008 роках навчався в аспірантурі Національної академії державного управління при президентові України.
Є кандидатом наук із державного управління.
Викладав правознавство в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.
Був радником на громадських засадах генерального директора комунального підприємства Плесо з охорони, утримання та експлуатації земель водного фонду м. Києва.
Обіймав посаду директора департаменту міського благоустрою КМДА.
Має досвід підприємницької діяльності.