Зеленський закликав всіх держслужбовців повернутися в Україну протягом доби

Президент Володимир Зеленський закликав усіх державних службовців, які поїхали або планують виїхати з України, повернутися на територію країни протягом 24 годин.

– Тепер хочу звернутися не до тих, хто залишився з Україною і в Україні, а до тих, хто її покинув у цей найвідповідальніший момент. Ваша сила – не у ваших грошах, не у літаках, а у громадянській позиції, яку ви можете проявити. Поверніться до своїх людей та до своєї країни, завдяки яким ви отримали свої заводи та статки, – сказав Зеленський.

Зеленський назвав це справжнім тестом на громадянина України та попросив пройти його гідно.

– Нехай всі зрозуміють, для кого Україна – дійсно батьківщина, а для кого – просто майданчик для грошей. Народ України довірив вам не тільки керувати державою, а й захищати її – це ваш прямий обов’язок у такій ситуації бути разом з нами, з українським народом, – зазначив очільник країни.

Зеленський закликав держслужбовців повернутися до країни протягом 24 годин та стати пліч-о-пліч з українською армією, дипломатією та народом.