Рада звільнила голову Фонду держмайна Сенниченка

Верховна Рада проголосувала за звільненння Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду даржавного майна України.

Народні депутати 318 голосами підтримали проект постанови про звільнення Сенниченка за власним бажанням.

Сенниченко очолював ФДМУ з 18 вересня 2019 року.

Він прокоментував свою відставку у соцмережі:

– Моя місія на чолі Фонду держмайна сьогодні завершилася! З другої спроби Верховна Рада підтримала мою заяву про відставку за власним бажанням, – написав Сенниченко.

Про свою відставку Сенниченко повідомив ще наприкінці листопада 2021 року, наголосивши, що це його особисте бажання.

Дмитро Сенниченко має 20 років досвіду на керівних посадах у системному міжнародному бізнесі, неурядових організаціях та державному управлінні.

Кар’єру розпочав економістом в Нацбанку України, працював у Службі прем’єр-міністра України та радником голови підкомітету Верховної Ради з питань банківської та фінансової діяльності, а також очолював офіс програм Німецької технічної допомоги в Україні.

Також він керував міжнародними інвестиційно-девелоперськими та консалтинговими компаніями, що спеціалізується на інвестиціях у нерухомість та інфраструктуру.

Фото: Дмитро Сенниченко