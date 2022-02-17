Рада звільнила голову Фонду держмайна Сенниченка

Верховна Рада проголосувала за звільненння Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду даржавного майна України.
Народні депутати 318 голосами підтримали проект постанови про звільнення Сенниченка за власним бажанням.
Сенниченко очолював ФДМУ з 18 вересня 2019 року.
Він прокоментував свою відставку у соцмережі:
– Моя місія на чолі Фонду держмайна сьогодні завершилася! З другої спроби Верховна Рада підтримала мою заяву про відставку за власним бажанням, – написав Сенниченко.
Про свою відставку Сенниченко повідомив ще наприкінці листопада 2021 року, наголосивши, що це його особисте бажання.
Дмитро Сенниченко має 20 років досвіду на керівних посадах у системному міжнародному бізнесі, неурядових організаціях та державному управлінні.
Кар’єру розпочав економістом в Нацбанку України, працював у Службі прем’єр-міністра України та радником голови підкомітету Верховної Ради з питань банківської та фінансової діяльності, а також очолював офіс програм Німецької технічної допомоги в Україні.
Також він керував міжнародними інвестиційно-девелоперськими та консалтинговими компаніями, що спеціалізується на інвестиціях у нерухомість та інфраструктуру.
Фото: Дмитро Сенниченко