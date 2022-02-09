Під час переговорів політичних радників лідерів “нормандської четвірки” 10 лютого в Берліні російська сторона, швидше за все, знову підніме тему прямого діалогу з представниками ОРДЛО та отримає відмову від України.

Про це заявив сьогодні на брифінгу очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

– Я думаю, що буде знову важка тривала розмова. Я думаю, що знову Росія наполягатиме на прямому діалозі (з представниками терористичних утворень “Д/ЛНР”, – Ред.), знову отримає від нас відмову. Але дипломатія не має іншого шляху, окрім як розмовляти і шукати рішення, не перетинаючи свої червоні лінії, – наголосив Кулеба.

Міністр уточнив, що питання мирного врегулювання ситуації на Донбасі Київ обговорюватиме з представниками РФ Дмитром Козаком і Борисом Гризловим. Оскільки саме ці особи представляють Росію як країну, яка скоїла напад на Україну, в Тристоронній контактній групі та нормандському форматі.

– Ми не плануємо вести прямі переговори з ватажками ОРДЛО. Тристороння контактна група тому й називається тристороння, що вона складається з Росії, яка напала, України, яка захищається, і ОБСЄ всередині… Ми прекрасно знаємо прізвища людей, з якими потрібно працювати: це пан Козак в нормандському форматі радників лідерів і пан Гризлов як глава російської делегації в Тристоронній контактній групі, – заявив Кулеба.

Як відомо, днями президент РФ Володимир Путін знову заявив про необхідність “виконувати Мінські домовленості”, що в розумінні Кремля означає прямі переговори Києва та представників терористичних формувань “Д/ЛНР”. Україна таку вимогу категорично відкидає.

Попередня зустріч радників “нормандської четвірки” відбулася 26 січня в Парижі. Тоді сторони змогли погодити спільне комюніке.