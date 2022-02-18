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Факти / Україна / Політика

Відведення немає, біля кордонів України майже 149 тис. російських військових – Резніков

Валентина Летяк редакторка стрічки
Олексій Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков доповідаючи в Раді про ситуацію на кордонах України, наголосив, що не може підтвердити відведення російських військ.

– Ми не підтверджуємо заяву Росії про відведення військ. Цього не відбувається, триває переміщення сил та засобів. Ба більше, ми нарахували 129 тис. наземного компоненту, а разом з морською та авіаційною компонентою – близько 149 тис. військових РФ, – уточнив він.

За його прогнозами, Росія найближчими днями стягне ще декілька тисяч військових.

Резніков також допускає, що Кремль може розмістити війська навколо кордонів України на постійній основі.

– Кремль може відвести війська, потім знову їх стягнути, чи розмістити на постійній основі навколо наших кордонів. Саме тому, маємо діяти, сприймаючи цю загрозу як постійну. Це означає, що нам потрібна системна відповідь, стратегічна, яка спирається на дві складові: український народ і українська економіка, адже це фундамент нашої безпеки, – наголоств глава Міноборони.

Фото: УНІАН

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