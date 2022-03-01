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Факти / Україна / Політика

Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Валентина Летяк редакторка стрічки
Европарламент

Депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, в якій закликали Європейський Союз працювати над тим, щоб надати Україні статус кандидата в ЄС.

Документ під назвою Російська агресія проти України в рамках позачергового засідання ЄП підтримали 637 євродепутатів, проти – 13, утрималось – 26.

У резолюції Європарламент закликав інститути ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз та на основі заслуг, а також продовжувати роботу над її інтеграцією в єдиний ринок Європи відповідно до Угоди про асоціацію.

У документі також засуджується військове вторгнення РФ до України і причетність до цієї агресії Білорусі:

– ЄП вимагає, щоб Російська Федерація негайно припинила всю військову діяльність в Україні, беззастережно вивела всі військові та воєнізовані формування та військову техніку з усієї міжнародно визнаної території України та повністю поважала територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України у її міжнародно визнаних кордонах.

Саму заявку України Європарламент також прийняв сьогодні і відразу ж розпочав спеціальну процедуру вступу.

Президент Володимир Зеленський, виступаючи 1 березня у Європарламенті через відеозв’язок, заявив, що Україна зараз об’єднала країни Євросоюзу ціною життя тисяч своїх громадян.

За його словами, Україна заплатила надто високу ціну – тисячі загиблих людей, дві революції, одна війна та п’ять днів повномасштабного вторгнення РФ, тому Європа зараз має підтримати євроінтеграційний вибір Києва.

На виступ Зеленського члени Європарламенту відреагували оплесками стоячи.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Pexels

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