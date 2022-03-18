Європейський шлях України розпочався: фон дер Ляєн – Зеленському

Відбулася розмова президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з президентом України Володимиром Зеленським, про що європолітик повідомила у Twitter.

– Я запевнила президента України Володимира Зеленського в непохитній підтримці ЄС. Європейський шлях України розпочався. Такі часи вимагають далекоглядності, стійкості та витривалості, щоб робити один важкий крок за іншим. Єврокомісія рухатиметься вперед цим шляхом, – написала фон дер Ляєн.

Вона також поінформувала Зеленського про виділення другого траншу макрофінансової допомоги Україні в розмірі близько €300 млн.

– Ці гроші зараз потрібні сміливим людям України. Вони підтримають фінанси країни, оскільки ця безглузда війна все ще триває, – наголосила президент Єврокомісії.

Я запевнила Президента @ZelenskyyUa у безперервній підтримці ЄС. Європейський шлях України розпочався. Такі часи вимагають далекоглядності, стійкості та витривалості, щоб робити один важкий крок за іншим. @EU_Commission рухатиметься вперед цим шляхом. pic.twitter.com/0lRgmyHrMN — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 18, 2022

Володимир Зеленський також написав у Twitter, що мав предметну розмову з президентом Єврокомісії.

– Висновок ЄК щодо заявки України на членство в ЄС буде підготовлений протягом декількох місяців. Уряду та ЄК надано доручення. Спільно рухаємося до нашої стратегічної мети, – наголосив глава держави.

Мав предметну розмову з Президентом ЄК @vonderleyen. Висновок ЄК щодо заявки України на членство в #ЄС буде підготовлений протягом декількох місяців. Уряду та ЄК надано доручення. Спільно рухаємося до нашої стратегічної мети. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 18, 2022

Раніше про виділення Україні екстреної макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі €300 млн повідомив виконавчий заступник голови Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

За його словами, вперше в історії Євросоюз профінансує закупівлю та доставку зброї в країну, що зазнала нападу.