Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 22 день війни
Вбили Вбили
109 дітей
Поранили Поранили
>130 дітей
Факти / Україна / Політика

Європейський шлях України розпочався: фон дер Ляєн – Зеленському

Валентина Летяк редакторка стрічки
Урсула фон дер Ляєн

Відбулася розмова президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з президентом України Володимиром Зеленським, про що європолітик повідомила у Twitter.

– Я запевнила президента України Володимира Зеленського в непохитній підтримці ЄС. Європейський шлях України розпочався. Такі часи вимагають далекоглядності, стійкості та витривалості, щоб робити один важкий крок за іншим. Єврокомісія рухатиметься вперед цим шляхом, – написала фон дер Ляєн.

Вона також поінформувала Зеленського про виділення другого траншу макрофінансової допомоги Україні в розмірі близько €300 млн.

– Ці гроші зараз потрібні сміливим людям України. Вони підтримають фінанси країни, оскільки ця безглузда війна все ще триває, – наголосила президент Єврокомісії.

 

Володимир Зеленський також написав у Twitter, що мав предметну розмову з президентом Єврокомісії.

– Висновок ЄК щодо заявки України на членство в ЄС буде підготовлений протягом декількох місяців. Уряду та ЄК надано доручення. Спільно рухаємося до нашої стратегічної мети, – наголосив глава держави.

 

Раніше про виділення Україні екстреної макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі €300 млн повідомив виконавчий заступник голови Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

За його словами, вперше в історії Євросоюз профінансує закупівлю та доставку зброї в країну, що зазнала нападу.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Getty Images

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка