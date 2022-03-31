Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 35 день війни
Вбили Вбили
145 дітей
Поранили Поранили
>222 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 179 дорослих
Факти / Україна / Політика

Війна в Україні вступає у вирішальну стадію – сенатор США

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Війна в Україні вступає у вирішальну стадію – сенатор США

Сенатор США Ангус Кінг заявив, що війна в Україні вступає у вирішальну стадію, оскільки Росія змінює стратегію.

За словами сенатора, саме зараз війна в Україні вступає у вирішальний період, оскільки російські війська переорієнтовують свої зусилля, а Путін стає все більш відчайдушним.

– Наступні два тижні матимуть вирішальне значення. Вони покажуть, чи дійсно українські військові мають той винятковий рівень боротьби, який вони показують з початку війни, – сказав Кінг.

Кінг також повідомив, що російська армія зараз переорієнтовуються на схід України. За його словами, небезпека у тому, що окупанти можуть оточити українських військових та тиснути на них.

Сенатор підтвердив повідомлення про те, що деякі російські війська відступають від Києва, але додав, що ці рухи можуть бути просто можливістю поповнити запаси.

– Вони розділили свою армію на три частини, а зараз – відновлюються. Вони зрозуміли, що не зможуть взяти Київ, принаймні зараз, тому консолідуються на півдні і заході, – зазначив сенатор.

Кінг попередив, що через постійні перемоги української армії, Путін може вдатися до більш небезпечних дій.

– Путін може вдатися до свого звичайного способу дій – вбивати мирних жителів у містах, – попередив Кінг.

Читайте
Путін недооцінив українців та переоцінив своїх військових – британська розвідка

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка