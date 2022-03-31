Війна в Україні вступає у вирішальну стадію – сенатор США

Сенатор США Ангус Кінг заявив, що війна в Україні вступає у вирішальну стадію, оскільки Росія змінює стратегію.

За словами сенатора, саме зараз війна в Україні вступає у вирішальний період, оскільки російські війська переорієнтовують свої зусилля, а Путін стає все більш відчайдушним.

– Наступні два тижні матимуть вирішальне значення. Вони покажуть, чи дійсно українські військові мають той винятковий рівень боротьби, який вони показують з початку війни, – сказав Кінг.

Кінг також повідомив, що російська армія зараз переорієнтовуються на схід України. За його словами, небезпека у тому, що окупанти можуть оточити українських військових та тиснути на них.

Сенатор підтвердив повідомлення про те, що деякі російські війська відступають від Києва, але додав, що ці рухи можуть бути просто можливістю поповнити запаси.

– Вони розділили свою армію на три частини, а зараз – відновлюються. Вони зрозуміли, що не зможуть взяти Київ, принаймні зараз, тому консолідуються на півдні і заході, – зазначив сенатор.

Кінг попередив, що через постійні перемоги української армії, Путін може вдатися до більш небезпечних дій.