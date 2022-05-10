Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 75 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>415 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 309 дорослих
Факти / Україна / Політика

Знову разом переможемо: реакція українських політиків на підписання ленд-лізу

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Джо Байден

Президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Цей документ прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини.

Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США пізніше.

Президент України Володимир Зеленський вже подякував Байдену та американцям за ленд-ліз.

– Підписання такого закону про ленд-ліз – історичний крок. Переконаний, що ми знову разом переможемо. І захистимо демократію в Україні та Європі. Як і 77 років тому, – зазначив очільник держави.

Міністр оборони України Олексій Рєзніков також зазначив, що історія повторюється. За його словами, у  1941 році колишній прем’єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчілль переконав США в необхідності ленд-лізу для перемоги над нацизмом. У 2022 році Зеленський зробив те ж саме, що перемогти Росію.

Зараз дивляться

Відреагував на підписання ленд-лізу і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він подякував союзникам України.

Читайте
На захист демократії: Байден підписав закон про ленд-ліз для України

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка