Президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Цей документ прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини.

Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США пізніше.

Президент України Володимир Зеленський вже подякував Байдену та американцям за ленд-ліз.

Міністр оборони України Олексій Рєзніков також зазначив, що історія повторюється. За його словами, у 1941 році колишній прем’єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчілль переконав США в необхідності ленд-лізу для перемоги над нацизмом. У 2022 році Зеленський зробив те ж саме, що перемогти Росію.

U. S. Lend-Lease Act for ???????? has been signed. History repeats itself. In 1941 Churchill convinced ???????? of the need for lend-lease to defeat nazism. In 2022 @ZelenskyyUa did the same to defeat ruscism.

Thank you@JohnCornyn@SpeakerPelosi@SecDef@SecBlinken@POTUS

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 9, 2022