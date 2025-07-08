Трампа вдруге висунули на Нобелівську премію миру: хто ініціатор

Президента США Дональда Трампа вдруге висунули на здобуття Нобелівської премії миру. Цього разу номінацію подав прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Лист до членів Нобелівського комітету Нетаньягу оприлюднив у соцмережі Х.

Чому Нетаньягу висунув Трампа на Нобелівську премію миру

— Президент Трамп продемонстрував непохитну і виняткову відданість просуванню миру, безпеки і стабільності в усьому світі. На Близькому Сході його зусилля привели до кардинальних змін і створили нові можливості для розширення кола миру і нормалізації, – заявив Нетаньягу.

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Ізраїльський прем’єр-міністр відзначив ключову роль Трампа у сприянні укладенню Угод Авраама, що встановили офіційні дипломатичні відносини між Ізраїлем та арабськими країнами, включно з Об’єднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном і Марокко.

— Ці прориви змінили Близький Схід і ознаменували історичне просування до миру, безпеки та регіональної стабільності, – наголосив Нетаньягу.

Прем’єр-міністр заявив, що бачення та сміливе лідерство Трампа сприяли розвитку інноваційної дипломатії, в основі якої лежать не конфлікти та екстремізм, а співпраця, діалог та спільне процвітання.

— Мало кому з лідерів вдавалося досягти таких відчутних проривів на шляху до миру за такий короткий час. У ці часи великих історичних змін я не можу уявити собі нікого більш гідного Нобелівської премії миру, ніж президент Трамп, – наголосив Нетаньягу.

Перше висунення Трампа на Нобелівську премію миру

Це вже друге висунення Трампа на Нобелівську премію миру останнім часом.

Раніше уряд Пакистану також висунув Трампа на Нобелівську премію миру.

Варто зауважити, що номінації на цю премію можуть подавати уряди країн, парламентарі, професори університетів та інші кваліфіковані особи.

Однак рішення про присудження премії ухвалює Норвезький Нобелівський комітет.

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