США планують затвердити нову допомогу Україні на $39,8 млрд – Арахамія

Найближчим часом Палата представників США має намір затвердити оновлений пакет допомоги Україні на $39,8 млрд.

Про це повідомив керівник фракції Слуга народу Давид Арахамія у своєму Telegram-каналі.

– За моєю інформацією від союзників зі США, Палата представників має намір найближчим часом затвердити оновлений пакет допомоги Україні на $39,8 млрд, – написав Арахамія.

Арахамія додав, що наші союзники не сумніваються в українській перемозі та готові надати для неї все необхідне.

За його словами, такий безпрецедентний рівень підтримки дуже швидко змінить ситуацію на полі бою, і героїзм українців буде підкріплений передовим обладнанням та озброєнням.

– Дякуємо уряду й народу США за підтримку. Сьогодні ми спільно боремося за цінності вільного світу й обов’язково здобудемо перемогу, – додав керівник фракції.