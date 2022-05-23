Травень, 23 в 14:18

Для зміцнення військового потенціалу Росія залучила до співпраці декілька десятків експертів з Сирії. Їх запросили для виготовлення небезпечних бочкових бомб.

Йдеться про понад 50 сирійських спеціалістів: вони нібито мають навчати росіян застосовувати бочкові бомби у війні на території України, пише газета Guardian.

Що відомо про бочкові бомби, їх призначення та головні характеристики – читайте в матеріалі.

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Що таке бочкова бомба

Це саморобна некерована бомба, яку іноді називають літаючим саморобним вибуховим пристроєм (СВП).

Зазвичай вони виготовляються з великого бочкоподібного металевого контейнера, який наповнюють вибуховими речовинами – нафтопродуктами, хімікатами або шрапнеллю.

Готову бомбу скидають з літаків чи гелікоптерів. Начинені вибухівкою та металобрухтом, вони мають схожий ефект як від осколкової бомби.

Бочкові бомби дешеві у виробництві, потенційно коштують від $200-300. Скинути їх можна з будь-якого військового літака.

Бочка може містити не лише вибухову речовину, а й металеву шрапнель – гайки, болти, або навіть хімічні речовини.

Через свою непередбачуваність СВП несе руйнівні наслідки, зокрема, для населених пунктів та мирного населення.

– Бочкові бомби – це стара груба зброя, яка не має тактичної цінності. Це чиста зброя терору, спрямована на максимальне знищення цивільних територій з метою нанесення серйозної шкоди майну та вбивства мирного населення. Вони дешеві і можуть бути виготовлені всередині країни, завантажуючи сотні кілограмів пороху та іншого вибухового матеріалу у великі бочкоподібні каністри, – зазначає генеральний директор Дубайського Інституту військового аналізу Близького Сходу та Перської затоки Ріад Кахваджі.

Принцип дії

Перш ніж скинути її на намічену ціль, солдати у літаку підпалюють запал ствольної бомби. Після чого бомбу скидають. Летить вона непередбачено, тому розрахувати точне місце падіння неможливо.

– Бочкові бомби — це запалювальні бомби, які містять легкозаймистий матеріал, схожий на напалм, або можуть бути забиті цвяхами та запущені з повітря або з пускової установки, – зазначає заступник Держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

Раніше військовим необхідно було розрахувати приблизний час падіння, адже бомба могла здетонувати у повітрі, а не на землі.

Сьогодні ж бочкові бомби більш вдосконалені. Вони мають ударні запобіжники та стабілізаційні ребра. Тобто бомба розривається саме під час контакту з землею чи будівлею.

Одна така бомба може спричинити сильний, руйнівний вибух. Зазвичай, їх скидають на міста, щоб спричинити велику руйнацію будівель та жертв серед мирного населення.

Раніше вони також мали меншу вагу – 45-150 кг, тоді як нові версії варіюються від 454 кг до 1 т.

Застосування

Їх використовували протягом війни у Сирії, але президент країни Башар Асад заперечував такі атаки проти населення. У грудні 2013 року Росія відмовилася підтримати в Раді Безпеки ООН текст, який засуджував би президента Сирії Башара Асада за здійснення таких жорстоких нападів на цивільні райони.

Також їх застосовували у В’єтнамі під час арабо-ізраїльської війни 1948 року. ВПС Ізраїлю скинули бочкові бомби на місто Саффурія під час операції Декель.

У Ізраїлі бочкові бомби скинули військові США, щоб розпалити лісові пожежі та вигнати в’єтконгських партизан у лісі У Мін.

А у Хорватії бочкові бомби були використані хорватськими військами проти сербських військ під час битви за Вуковар, де вони були скинуті з сільськогосподарських літаків Ан-2.

На Шрі-Ланці 210-літрові чавунні бочки, наповнені вибухівкою, гумою та тирсою, були використані проти житлових районів, знищивши одночасно 20 будинків у регіоні Джафна.

У Судані бочкові бомби були наповнені цвяхами та скинуті на повстанців у Південному Судані та Дарфурі.

Правове використання

Бочкові бомби відносять до запалювальних пристроїв, які заборонені для використання проти цивільного населення відповідно до умов Конвенції ООН про заборону або обмеження використання конкретних видів звичайної зброї.

Організація з захисту прав людини наполягає, що використання цієї зброї є військовим злочином.