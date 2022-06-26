Червень, 26 в 19:37

Лідери G7 зобов’язуються надавати Україні безстрокову підтримку для її захисту від вторгнення Росії.

Про це повідомило агентство Bloomberg, яке ознайомилося з текстом проєкту заяви їхнього саміту в Баварії.

– Ми продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку та підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, – йдеться у заяві.

Bloomberg зазначає, що це формулювання зокрема важливе тим, що деякі члени альянсу стурбовані затягуванням війни, а деякі, як Німеччина та Франція, натякнули, що вони можуть бути більш відкритими до ідеї припинення вогню шляхом переговорів.

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У документі також вказано, що світові лідери розглядають можливість використання доходів від тарифів для підтримки України.

Раніше лідери обговорили, як координувати дії щодо боротьби зі зростаючою інфляцією та запобігання загрозі рецесії, а також як зберегти тиск на Росію.

Крім того, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує закликати Францію та Німеччину надати більше важкого озброєння для України.

Глава британського уряду планує використати ці переговори та саміт НАТО, який відбудеться 28 червня в Мадриді, для узгодження більш жорстких дій щодо Росії.