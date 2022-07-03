В опалювальний сезон 2022-2023 тарифи не зростатимуть – Шмигаль

Липень, 03 в 19:06

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль запевнив українців, що протягом наступного опалювального сезону 2022-2023 років тарифи на тепло не зростатимуть, а держава виконає усі свої зобов’язання.

– Ми це задекларували і будемо дотримуватися. Це важливо. Люди мають бути впевнені, що вони спокійно пройдуть цю зиму. Зима буде, я скажу, напевно, зараз теж правду, непростою. Зважаючи на війну, зважаючи на те, як Росія веде себе щодо України та Європи, ми не очікуємо легких рішень і легкого проходження опалювального сезону, – наголосив глава уряду.

За його словами, на сьогодні у підземних сховищах накопичено 10 млрд кубометрів газу, а до початку опалювального сезону має бути 19 млрд кубів.

– Ми тісно співпрацюємо з місцевим самоврядуванням в частині втримання тарифів і забезпечення теплом і гарячою водою населення. Є регіони, де, на жаль, теплоелектроцентралі або ТЕС розбиті війною. Там Міністерство розвитку громад і територій готує альтернативні рішення. Зараз працюємо над закупівлею генераторів та інших обігрівальних приладів і розробляємо спільно з іншими міністерствами підходи до непередбачуваних або екстрених ситуацій, – повідомив Шмигаль.

Премʼєр наголосив також, що вже готують інфраструктуру та запаси енергоносіїв до зими, для цього створені штаби й робочі групи на різних рівнях.

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