На тлі звинувачень Спартц: Єрмак ініціює створення комісії для контролю надходжень зброї

Липень, 14 в 14:00

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, на тлі звинувачень на свою адресу з боку конгресменки США Вікторії Спартц, закликав депутатів Верховної Ради зробити процес використання Україною західної зброї максимально відкритим.

Він запропонував створити тимчасову спеціальну комісію з контролю над використанням зброї, яку Україна отримує від партнерів. Про це він написав у своєму Telegram-каналі у четвер, 14 липня.

— Питання зброї для нашої держави – це пріоритет. Ми всі бачимо, як вже змінюють ситуацію на полі бою західні гармати, САУ, HIMARS та інші види озброєнь. Нам потрібно більше зброї для звільнення територій, ми не дамо росіянам перемогти, і зробимо все, щоб вигнати їх із нашої землі, – запевнив Єрмак.

Він додав, що мета створення комісії – максимальна прозорість, наскільки це можливо в умовах воєнного стану.

Зараз дивляться

За словами Єрмака, парламент як законодавчий орган має бути долучений до контролю оборонної допомоги союзників.

— Вся отримана західна зброя перебуває на обліку і відправляється на фронт. Все чітко контролюється, і тепер цей процес стане ще більш відкритим, – запевнив керівник ОП.

Єрмак наголосив, що прозорість – найкращий рецепт проти російських маніпуляцій та фейків.

Звинувачення Спартц на адресу Єрмака

Американська конгресменка Вікторія Спартц звинуватила Андрія Єрмака у зв’язках із Росією, і вказала на брак контролю над використанням наданої Україні зброї.

Вона також дорікнула керівнику ОП щодо навмисного затягування призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) через свого заступника Олега Татарова (співробітник Міністерства внутрішніх справ у часи президентства Віктора Януковича, нині – відповідальний в ОП за правоохоронний напрямок. – Ред.).

Після цього українське МЗС звинуватило Спартц у спробах використати Україну у внутрішньополітичній боротьбі в США. Відомство назвало заяви Спартц “неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з Росією”.

У Держдепартаменті у відповідь на заяви Спартц зазначили, що не мають сумнівів у належному використанні Україною наданої зброї.

Джерело: Андрій Єрмак

Фото: Андрій Єрмак