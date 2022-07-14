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Факти / Україна / Політика

На тлі звинувачень Спартц: Єрмак ініціює створення комісії для контролю надходжень зброї

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Андрій Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, на тлі звинувачень на свою адресу з боку конгресменки США Вікторії Спартц, закликав депутатів Верховної Ради зробити процес використання Україною західної зброї максимально відкритим.

Він запропонував створити тимчасову спеціальну комісію з контролю над використанням зброї, яку Україна отримує від партнерів. Про це він написав у своєму Telegram-каналі у четвер, 14 липня.

— Питання зброї для нашої держави – це пріоритет. Ми всі бачимо, як вже змінюють ситуацію на полі бою західні гармати, САУ, HIMARS та інші види озброєнь. Нам потрібно більше зброї для звільнення територій, ми не дамо росіянам перемогти, і зробимо все, щоб вигнати їх із нашої землі, – запевнив Єрмак.

Він додав, що мета створення комісії – максимальна прозорість, наскільки це можливо в умовах воєнного стану.

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За словами Єрмака, парламент як законодавчий орган має бути долучений до контролю оборонної допомоги союзників.

— Вся отримана західна зброя перебуває на обліку і відправляється на фронт. Все чітко контролюється, і тепер цей процес стане ще більш відкритим, – запевнив керівник ОП.

Єрмак наголосив, що прозорість – найкращий рецепт проти російських маніпуляцій та фейків.

Звинувачення Спартц на адресу Єрмака

Американська конгресменка Вікторія Спартц звинуватила Андрія Єрмака у зв’язках із Росією, і вказала на брак контролю над використанням наданої Україні зброї.

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Вона також дорікнула керівнику ОП щодо навмисного затягування призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) через свого заступника Олега Татарова (співробітник Міністерства внутрішніх справ у часи президентства Віктора Януковича, нині – відповідальний в ОП за правоохоронний напрямок. – Ред.).

Після цього українське МЗС звинуватило Спартц у спробах використати Україну у внутрішньополітичній боротьбі в США. Відомство назвало заяви Спартц “неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з Росією”.

У Держдепартаменті у відповідь на заяви Спартц зазначили, що не мають сумнівів у належному використанні Україною наданої зброї.

Джерело: Андрій Єрмак

Фото: Андрій Єрмак

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