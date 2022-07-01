Липень, 01 в 13:18

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила у Верховній Раді по відеозв’язку відразу після підписання Зеленським, Стефанчуком та Шмигалем спільної заяви на знак єдності всіх гілок влади на шляху до членства в Євросоюзі, окресливши нові завдання України.

– Ваш європейський шлях та відновлення країни відбуватимуться одночасно. Великі інвестиції прийдуть до України. Вони мають переплітатися із новою хвилею реформ. Ви вже багато чого досягли щодо реформ. Боріться з корупцією та обов’язково впораєтеся з нею! – зазначила вона.

За її словами, в Україні вже створено антикорупційні інститути, і тепер основне завдання – щоб їх очолили гідні люди.

Фон дер Ляєн додала, що насамперед необхідно у найкоротші терміни призначити глав САП та НАБУ.

Зараз дивляться

– Зараз Україна єдина країна у Східному партнерстві, яка ухвалила закон, щоб розщепити кліщі олігархічної влади на економіці. Тепер треба зосередитись на реалізації цього закону та врахувати належним чином усі висновки Венеціанської комісії, – сказала фон дер Ляєн.

Глава ЄК також звернула увагу на необхідність ухвалення закону про медіа, який би об’єднав українське законодавство із поточними стандартами Євросоюзу.