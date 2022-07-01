Закон про олігархів та боротьба з корупцією: фон дер Ляєн про завдання України на шляху до ЄС
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила у Верховній Раді по відеозв’язку відразу після підписання Зеленським, Стефанчуком та Шмигалем спільної заяви на знак єдності всіх гілок влади на шляху до членства в Євросоюзі, окресливши нові завдання України.
– Ваш європейський шлях та відновлення країни відбуватимуться одночасно. Великі інвестиції прийдуть до України. Вони мають переплітатися із новою хвилею реформ. Ви вже багато чого досягли щодо реформ. Боріться з корупцією та обов’язково впораєтеся з нею! – зазначила вона.
За її словами, в Україні вже створено антикорупційні інститути, і тепер основне завдання – щоб їх очолили гідні люди.
Фон дер Ляєн додала, що насамперед необхідно у найкоротші терміни призначити глав САП та НАБУ.
– Зараз Україна єдина країна у Східному партнерстві, яка ухвалила закон, щоб розщепити кліщі олігархічної влади на економіці. Тепер треба зосередитись на реалізації цього закону та врахувати належним чином усі висновки Венеціанської комісії, – сказала фон дер Ляєн.
Глава ЄК також звернула увагу на необхідність ухвалення закону про медіа, який би об’єднав українське законодавство із поточними стандартами Євросоюзу.
– Дуже багато законів ви вже ухвалили. Тепер треба все це звернути на позитивну перспективу. Попереду довгий шлях, але Європа на вашому боці. Ми йтимемо цією дорогою, минаючи важкі часи, допоки ви не відкриєте двері у ваше світле європейське майбутнє, – підсумувала президент Єврокомісії.