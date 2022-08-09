Серпень, 08 в 21:02

Звіт Amnesty International про українську армію та фільм телеканалу CBS News нібито продаж західної зброї завдали несправедливого інформаційного удару по Україні, але жодним чином не вплинула на постачання зброї і не підірвала високий рівень довіри між Україною та партнерами.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, наразі постачання зброї від партнерів набирає обертів, а Росія намагається це усіма силами зупинити. Наприклад, поширює маніпуляції, що нібито зброя кудись зникає або може потрапити не в ті руки. А ще, що й “українці не янголи”.

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За словами міністра, звіт Amnesty International та фільм телеканалу CBS News завдали несправедливого інформаційного удару по Україні.

– Я не знаю, чи маніпулятивний звіт Amnesty і брехливий фільм CBS, які вийшли майже одночасно, пов’язані з російським урядом. Але я точно знаю, що обидві організації та автори цих бездоказових “шедеврів” завдали несправедливого і нічим не спровокованого інформаційного удару по Україні абсолютно синхронно з російською пропагандою, – заявив Дмитро Кулеба.

Проте він наголосив, що і Amnesty International, і CBS вже попросили вибачення, проте ті вибачення в МЗС назвали недолугими.

– Amnesty написала лист журналістам із серії “ми позицію не змінюємо, але вибачте, якщо завдали вам страждань”. CBS визнали, що все перекрутили, видалили фільм та пообіцяли його змінити. Але примудрилися навіть у вибаченні напустити туману про постачання зброї, – сказав очільник МЗС.

Він зауважив, що Україну такі вибачення категорично не влаштовують, та й шкоду уже завдано.

Дмитро Кулеба наголосив, що український уряд чекає від телеканалу CBS на внутрішнє розслідування та публічного з’ясування, хто допустив до ефіру російську пропаганду та з якою метою.

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Щодо Amnesty International, то міністр закордонних справ заявив, що цій організації варто “приборкати свою гординю і попросити вибачення не лише за біль, завданий українцям, а й за зґвалтування правди і реальності цієї війни”.

Проте Дмитро Кулеба наголосив, що ця брехня від Amnesty International та CBS жодним чином не вплинула на постачання зброї Україні й не підірвала високий рівень довіри до нашої країни.

Нагадаємо, що у доповіді Amnesty International звинуватила ЗСУ в нібито використанні цивільних об’єктів для прикриття. Такі заяви обурили українську владу, міжнародні організації та юристів. Газета The Times назвала організацію путінськими пропагандистами.

Українське відділення Amnesty International не долучили до підготовки доповіді. Це призвело до розколу в організації і звільнення співробітників київського офісу.