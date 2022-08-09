Август, 08 в 21:02

Отчет Amnesty International об украинской армии и фильм телеканала CBS News о якобы продаже западного оружия нанесли несправедливый информационный удар по Украине, но никоим образом не повлияли на поставки оружия и не подорвали высокий уровень доверия между Украиной и партнерами.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, сейчас поставки оружия от партнеров набирают обороты, а Россия пытается это всеми силами остановить. Например, распространяет манипуляции, что оружие куда-то исчезает или может попасть не в те руки. А еще, что и “украинцы не ангелы”.

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По словам министра, отчет Amnesty International и фильм телеканала CBS News нанесли несправедливый информационный удар по Украине.

— Я не знаю, связаны ли манипуляционный отчет Amnesty и лживый фильм CBS, которые вышли почти одновременно, с российским правительством. Но я точно знаю, что обе организации и авторы этих бездоказательных “шедевров” нанесли несправедливый и ничем не спровоцированный информационный удар по Украине абсолютно синхронно с российской пропагандой, — заявил Дмитрий Кулеба.

Однако он подчеркнул, что и Amnesty International, и CBS уже извинились, однако эти извинения в МИД назвали нелепыми.

— Amnesty написала письмо журналистам из серии “мы позицию не меняем, но извините, если причинили вам страдания”. CBS признали, что все перекрутили, удалили фильм и пообещали его изменить. Но умудрились даже в извинении напустить туман о поставках оружия, — сказал глава МИДа.

Он отметил, что Украину такие извинения категорически не устраивают, да и ущерб уже нанесен.

Дмитрий Кулеба отметил, что украинское правительство ждет от телеканала CBS внутреннего расследования и публичного выяснения, кто допустил в эфир российскую пропаганду и с какой целью.

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Что касается Amnesty International, то министр иностранных дел заявил, что этой организации следует “укротить свою гордыню и извиниться не только за боль, причиненную украинцам, но и за изнасилование правды и реальности этой войны”.

Однако Дмитрий Кулеба подчеркнул, что эта ложь от Amnesty International и CBS никоим образом не повлияла на поставки оружия Украине и не подорвала высокий уровень доверия нашей стране.

Ранее сообщалось, что Amnesty International обвинила ВСУ в якобы использовании гражданских объектов для прикрытия. Этот доклад раскритиковали украинская власть, международные организации и юристы. Газета The Times назвала организацию путинскими пропагандистами.

Украинское отделение Amnesty International не приобщили к подготовке доклада. Это привело к расколу в организации и увольнению сотрудников киевского офиса.