Amnesty International у своєму звіті використала свідчення людей з фільтраційних таборів

Серпень, 08 в 18:17

Організація Amnesty International під час підготовки свого скандального звіту використала свідчення людей, котрі перебували у фільтраційних таборах та тюрмах на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

Повідомляється, що до процесу збору свідчень були залучені незалежні журналісти та волонтери на території Миколаївської, Харківської, Донецької та Луганської областей.

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Водночас, більшість матеріалів для звіту отримані під час опитування осіб, які були евакуйовані на тимчасово непідконтрольні території України: територію Донецької та Луганської областей або Криму.

Зокрема, матеріал збирався на території фільтраційних таборів та тюрем, опитування проводилось серед “охочих” надати подібного роду інформацію.

— Отже, така інформація, зібрана на території таборів, не мала взагалі використовуватись під час складання звіту. Оскільки такі інтерв’ю були відібрані під очевидним тиском з боку силових охоронних органів РФ (адміністрації закладів), який здійснювався на постійній основі, – пише SPRAVDI.

Там додають, що інколи подібного роду “правильне” інтерв’ю є єдиним шансом пройти фільтрацію та виїхати за межі окупованих територій. Крім цього, зібрані журналістами та найманими волонтерами матеріали також проходили перевірку адміністрацією закладів та, в окремих випадках, співробітниками ФСБ РФ.

У своїй скандальній доповіді Amnesty International звинуватила ЗСУ в нібито використанні цивільних об’єктів. Цю доповідь розкритикували представники української влади, міжнародних організацій та юристи. Газета The Times назвала організацію путінськими пропагандистами.

Українське відділення АІ не долучили до підготовки доповіді. Це призвело до розколу в організації і звільнення співробітників київського офісу. Amnesty International вибачилася за “страждання та гнів”, викликані її останнім звітом щодо України, але заявила, що не відмовляється від висновків, викладених у звіті.

Джерело: SPRAVDI