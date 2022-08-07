Серпень, 07 в 14:53

Британська газета The Times розкритикувала доповідь Amnesty International, в якій правозахисна організація писала, що ЗСУ нібито розміщують бази у школах, лікарнях та житлових районах, чим ставлять під загрозу цивільних.

Журналісти газети у редакційній колонці назвали Amnesty International пропагандистами російського диктатора Володимира Путіна.

Матеріал вийшов із заголовком Погляд The Times на доповідь Amnesty International в Україні: пропагандисти Путіна. У підзаголовку вона написала, що “організація ганебно звинувачує жертв російської агресії”.

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Автори зрівняли доповідь організації із діями пацифістки Віри Бріттен та її прихильників у 1945 році. Ті після новин про нацистські табори смерті в Європі заявили, що дані про ці звірства були опубліковані частково для виправдання бомбардувань німецьких міст антигітлерівською коаліцією.

— Активісти, які заявляють про свої гуманітарні інтереси, іноді можуть не помітити основну моральну відмінність між справедливою справою та злом. Випадок сумісної тупості наводить Amnesty International, благодійна організація з прав людини.

The Times пишу, що Amnesty цього тижня рішуче взялася знищити свою довіру, слугуючи мегафоном для пропаганди режиму Путіна.

Газета вважає абсолютно правим президента Володимира Зеленського, який заявив, що організація перекладає відповідальність з агресора на жертву. Журналісти наголосили: захист мирного населення – це “цілком інше, ніж звинувачення та паплюження жертв агресії”.

Вони зазначили, що доповідь AI “охоче” поширило посольство РФ у Британії, тоді як український офіс Amnesty, з яким не консультувалися автори доповіді, засудив доповідь. На думку The Times, у доповіді “не приділяється увага реаліям військових операцій і невірно сприймається зміст позитивного міжнародного права”.

У газеті нагадали, що AI “не вперше принижується” перед Кремлем, адже минулого року вона скасувала визнання в’язнем совісті російського опозиціонера Олексія Навального. На думку журналістів, організація нічого не навчилася після цього фіаско, адже її гендиректорка Аньєс Калламар лише обурюється критикою.

На думку журналістів, у будь-якій серйозній неурядовій організації Каламар пішла б у відставку, але репутацію Amnesty вже не врятувати:

— Колись поважна гуманітарна кампанія Amnesty сьогодні демонструє прикру байдужість до пригнічення. Показавши себе м’якою до злочинів і м’якою до фашизму, вона повинна мати пристойність піти зі сцени.

У своєму зверненні 6 серпня президент Володимир Зеленський дорікнув Amnesty International за красномовне мовчання, яке ще раз вказує на маніпулятивну вибірковість цієї організації, довкола ситуації на ЗАЕС.

Після оприлюднення звіту AI Володимир Зеленський звинуватив організацію у допомозі російським терористам. А очільник МЗС Дмитро Кулеба сказав, що AI створює фальшивий баланс між злочинцем та жертвою.